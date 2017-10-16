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شويغو: العملية في سوريا تقترب من نهايتها
شويغو: العملية في سوريا تقترب من نهايتها
فى:
16 أكتوبر 2017, 21:22
فى:
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أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين، أن العمليّة في سوريا تقترب من نهايتها.
وخلال لقائه مع نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال زيارته الى إسرائيل، قال شويغو: “أرغب في مناقشة كلّ ما يتعلّق بسوريا بشكل خاص… العمليّة هناك تقترب من نهايتها”، مضيفاً: “هناك جوانب عدّة تتطلّب إيجاد حلّ عاجل لها ومناقشة آفاق تطوّر الوضع في سوريا في المستقبل”.
وأشار الوزير الروسي، إلى أن الموضوع الرئيسي لمباحثات الجانبَيْن يتمثّل في مكافحة الإرهاب والوضع في المنطقة، معتبراً ان تنامي النشاط الإرهابي يتطلّب وحدة المجتمع الدولي في مكافحة هذا الشر.
وأعرب شويغو عن أمله في أن مباحثاته في إسرائيل، ستسمح بتعزيز العلاقات الودّية بين القوّات المسلّحة للبلدَيْن.
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