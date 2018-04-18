شورتر من السراي: “سيدر” فرصة للبنان لجذب استثمارات أجنبية كبيرة

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر.

بعد الاجتماع قال السفير شورتر:”كالعادة كان من دواعي الشرف لقاء الرئيس الحريري، ناقشنا نتائج مؤتمر “سيدر”. هذه فرصة كبيرة للبنان لجذب استثمارات أجنبية كبيرة من خلال تنفيذ الإصلاحات الجوهرية. تبقى المملكة المتحدة ملتزمة بدعم لبنان في هذه العملية.علماً أن وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط أليستر بيرت تحدث مع الرئيس الحريري في نهاية الأسبوع بشأن الضربات الجوية في سوريا، إلا أنها كانت فرصة اليوم لتوضيح سبب اتخاذ هذا الإجراء المحدّد الذي أتى رداً على .الهجوم الكيميائي المروّع في دوما

اضاف :مع اقتراب الانتخابات، أشرت إلى دور اللجنة المشرفة على الانتخابات في ضمان التنفيذ السليم للقانون الانتخابي، لا سيما الأحكام الموضوعة لتوفير مجال متكافئ للمرشحين، وهو أمر أساسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.هذه في فترة مهمة في تاريخ لبنان والشعب اللبناني.”

السفير الفرنسي

واستقبل الرئيس الحريري السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا.

خليل وبوعاصي

كما اجتمع الرئيس الحريري مع وزير المال علي حسن خليل ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي والمدير العام للمؤسسة العامة للاسكان روني لحود.