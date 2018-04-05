شهيد جديد في غزة عشية التظاهرات الحاشدة المرتقبة الجمعة

يستعد عشرات آلاف الفلسطينيين للمشاركة في الجمعة الثانية ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، بعد جمعة دامية الأسبوع الماضي انتهت باستشهاد العشرات وجرح اكثر من الف واربعمئة، بعد قمع الاحتلال للمتظاهرين على الحدود الشرقية للقطاع.

وعشية التظاهرات المنتظرة واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المدنيين العزل، حيث استشهد مواطن شرق مدينة غزة بنيران الاحتلال الذي قال انه استخدم طائرة مُسيرة لاستهداف الشاب الفلسطيني بزعم أنه مسلح قرب حدود قطاع غزة.

في هذا الوقت ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية ان جيش الاحتلال يستعد لإجراء تحقيق داخلي في ظروف قتل جنوده لعشرات الفلسطينيين، يوم الجمعة الماضي، على هامش فعاليات ذكرى “يوم الارض”، علما انه في العادة تنتهي التحقيقات العسكرية الاسرائيلية بعدم إدانة جنود الاحتلال، بدعوى أنهم تصرفوا بناء على التعليمات، وفي حال الإدانة، يعاقب الجنود بأخف عقوبة متاحة.

الى القدس المحتلة حيث صعد المستوطنون المتطرفون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة وجيش الاحتلال، ونفذ المئات منهم جولات استفزازية في باحاته وسط حال من التوتر الشديد، تخللتها مشادات كلامية بين الشرطة وحراس المسجد الأقصى المبارك.