شهيب من معراب: همنا حماية السلم الأهلي والعيش الواحد في الجبل

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب على مدى ساعة من الوقت عضوي “اللقاء الديمقراطي” النائبين أكرم شهيب ونعمة طعمة، في حضور الأمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس.

وأكد شهيب عقب اللقاء، أن “الزيارة أتت في إطارالتواصل المستمر والدائم بين الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية”، وقال: “أكدنا وجعجع، وكالعادة، المؤكد بحفظ العيش الواحد في الجبل واستمرار السلام والإستقرار فيه، فضلا عن الحفاظ على المصالحة التاريخية وتعزيزها والبناء عليها الذي يشكل العنوان الأهم بالنسبة إلينا”.

أضاف: “كانت مناسبة أجرينا خلالها جولة أفق على المواضيع السياسية الطارئة في البلد، وشددنا على الثوابت لحماية السلم الأهلي وتعزيز دور المؤسسات والإلتزام بسقف الدستور”.

وتابع: “بما أن الإنتخابات على الأبواب، لقد أجرينا قراءة للتحالفات الموجودة في البلد غير المعلنة، والتي بدأت بالتبلور بشكل أو بآخر”.

وأوضح أن جولة الأفق التي أجرياها على كل المواضيع “تعزز العلاقة الثنائية بيننا وبين القوات”.

وردا على سؤال عن خطوة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط بترشيج المحامي ناجي البستاني على لائحة الحزب التقدمي، قال شهيب: “الأستاذ ناجي البستاني حيثية تاريخية في دير القمر وخاض أكثر من انتخابات نيابية، وله وجود، وهذا حق ديموقراطي بانتقاء البعض من لائحة تتكون من 13 اسما، ونحن تركنا المجال لكل القوى السياسية، فهمنا أن نكون جميعا على هذه اللائحة، وقد عبر وليد بيك عن هذا الأمر بشكل واضح”.

أضاف: “إن همنا هو حماية السلم الأهلي والعيش الواحد في الجبل، فالانتخابات تنتهي نهار الإثنين بعد إجرائها نهار الأحد، إنما الحياة ستستمر”.

وتابع: “ما بني على ثبات سيبقى في الجبل، إن كنا أو لم نكن في تحالفات إنتخابية، وأنا لا أتكلم عن موقعنا نحن والقوات اللبنانية، وإنما على مستوى الجميع. وبالتالي، من حق البستاني أن يترشح، لا سيما أنه من الفاعليات الأساسية في الجبل، ولا ينتمي إلى الحزب الإشتراكي، ومن حقنا أن نختار مرشحا من ضمن كتلة المرشحين الواسعة”.

وردا على سؤال عما إذا سيكون الحزب الإشتراكي بتحالف انتخابي مع “القوات اللبنانية”، قال شهيب: “نأمل في أن نكون بتحالف مع كل القوى السياسية الموجودة في الجبل، تعزيزا لوحدته والعيش الواحد، وإنما إن كان هناك افتراق انتخابي بيننا فهذا لن ينعكس على العلاقات السياسية باعتبار أن هذه الإنتخابات تبعا للقانون الجديد ترتب علينا هندسة في تشكيل اللوائح، حيث يمكن أن نتفق في مكان ونختلف في مكان آخر، ولو أن الحديث عن التحالفات الإنتخابية لا يزال سابقا لأوانه”.