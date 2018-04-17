شهادة رئيس فيسبوك أمام الكونغرس تثير دعوى قضائية

طالب محام لموكلين عن هجمات نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، محكمة استئناف اتحادية أميركية، الاثنين، بإعادة فتح قضية ضد شركة فيسبوك بدعوى أن شهادة رئيسها مارك زوكربرغ أمام الكونغرس قوضت حجة الشركة بأن لا مسؤولية لها عن المحتوى المنشور على منصتها.

وأفادت أوراق دعوى مقدمة إلى الدائرة الثانية بمحكمة استئناف نيويورك بأن زوكربرغ “ناقض بشدة حقائق حاسمة” استغلتها الشركة لرفض دعوى تعويض ضدها في مايو/ أيار بقيمة 3 مليارات دولار لذوي ضحايا أميركيين سقطوا في هجمات نفذتها حركة حماس.

وذكرت الأوراق أن “المحكمة اتخذت قرارها بناء على أخبار زائفة”. ولم ترد فيسبوك حتى الآن على طلب للتعليق.

وهذه القضية واحدة من عدة يسعى أصحابها لتحميل شركات مثل فيسبوك المسؤولية عن فشلها في تأمين محتوى الخطاب عبر منصاتها.

واستندت قضية، الاثنين، إلى شهادة زوكربرغ بأن الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، هي “المسؤولة عن المحتوى” على منصاتها.

المصدر: رويترز