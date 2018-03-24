شمص يعلن لائحة “الكرامة والإنماء” في بعلبك الهرمل: ندعو إلى التصويت الكثيف

أعلن النائب السابق يحي شمص لائحة “الكرامة والإنماء” في دائرة بعلبك الهرمل خلال احتفال أقيم في منتجع “كونتري كلوب” في بلدة إيعات التي يترأسها وتضم المرشحين: أنطوان حبشي، بكر الحجيري، حسين صلح، خضر طليس، رفعت المصري، العميد سليم كلاس، غالب ياغي، محمد حمية، محمد الحاج سليمان.

وقال شمص: “نحن كلنا لبنانيون، نحن لبنانيين مسلمين ولبنانيين مسيحيين، ونتذكر الأحداث الماضية ، التي نتمنى ألا تعود، كانت خلالها بعلبك الهرمل النموذج الوطني، إلى أين يريدوننا أن نذهب؟ هذا وطننا لبنان وهذه أرضنا وبلادنا، وأولادنا سيتعلمون ويعيشون هنا، والمطلوب الحفاظ على منطقتنا وتقاليدنا وعلاقتنا مع بعضنا البعض”.

وأضاف: “نحن قدمنا الغالي والنفيس، وأرواح شهدائنا ضد العدو الصهيوني، ضد كل تعد على مناطقنا من الجماعات التي كانت تحاول تخريب بلدنا، ولا نقبل أن يتم كل يوم إجراء فحص دم لنا”.

وتابع: “نحن أساس المقاومة، جدودنا وأهلنا أول من قاوم العثمانيين والفرنسيين، نحن أساس المقاومة، وبتكاتفنا يداً بيد نبني وطننا لبنان”.

وأشار إلى أن “غنى لبنان بتنوع أبنائه، فهل نبني لبنان بالحقد والمصالح الشخصية؟”.

وسأل: “لماذا نحن في المنطقة محرومين وغيرها غير محروم، لماذ عند غيرنا المشاريع ونحن نحرم منها؟ هل نحن ملحقين ولا نملك القرار؟ بالتأكيد لسنا كذلك نحن اعتدنا منذ أيام أجدادنا على الكرامة وإعلان المواقف التي ترفض التسلط”.

وقال: “كلنا ضد العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري، ومع المقاومة، كل يوم نستقبل في مناطقنا الشهداء، ولكن أليس لنا حقوق، وهل ننبقى ننتظر مشاريع الإنماء”.

وأردف: إن برنامج لائحتنا، لائحة الكرامة والانماء، يتضمن بالإضافة الى المطالب العامة لتأمين وتعزيز الخدمات الحياتية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وضمان شيخوخة ومحاربة الهدر والفساد، النقاط الأساسية التالية:

– بسط سلطة الدولة بكل مؤسساتها وضبط الأوضاع الأمنية ومحاسبة كل تجاوز من الأجهزة المعنية.

– إقرار تشريع ملائم للفرز والضم وتخفيض كلفة التسجيلات العقارية لتثبيت الملكية العقارية بسند ٢٤٠٠ سهم بما يتيح إطلاق عجلة الاقتصاد المحلي بتسهيل عمليات التمويل والقروض المصرفية بالتعاون مع الكتل النيابية المتجاوبة.

– استحداث وانشاء مجلس انماء منطقة بعلبك الهرمل ببنية وصلاحية واهداف مماثلة لمجلس الجنوب وتخصيص ميزانية سنوية كافية لتطوير البنى التحتية والمشاريع التنموية للنهضة بالمنطقة وتوفير فرص عمل لأبنائها.

– إقرار قانون العفو العام المدروس المتوازن.

– استكمال بناء المؤسسات والدوائر الرسمية في إطار المحافظة.

– بحث وتقديم قوانين لتنظيم الزراعات الممنوعة للاستخدامات الطبية على مثال زراعة التبغ.

– تنفيذ مشروع سد العاصي واستعادة موازنته المقرة.

– تعزيز الشفافية في عمل البلديات وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.

– حماية البيئة وحل مشكلة النفايات والتلوث.

– تعزيز التعليم الرسمي وأوضاع جهازه التربوي.

– تعزيز المستشفيات الحكومية وإقرار الضمان الصحي الشامل”.

وختم: “أهلنا الأعزاء، إنها معركةُ مستقبلِنا ومستقبلِ أولادِنا وهي تتطلبُ الشجاعةَ والتضحيةَ والعزمَ على خوضِها برغمِ الصِعاب. فلنتكاتفْ جميعاً لإنجازها متحرِّرين من الخوفِ ومتمسكينَ بالحقِ وحدَه يحررُنا ويحمينا ويحمي وطننا لبنان. ونعاهدكم على الاستمرار معا في العمل من اجل تحقيق هذا البرنامج.

عشتم في عزة وكرامة وعاش لبنان عربيا وسيدا وحرا مستقلاً..”.