شمص: تعرضنا لاعتداء بسبب التحضير للقاء انتخابي

نفى المكتب الاعلامي للمرشح عن دائرة بعلبك- الهرمل يحيى شمص ما اشيع عن “أي تعدي من قبلنا أو من قبل مناصرينا على أحد وخصوصاً على المحازبين من شبابنا وأبناء منطقتنا فهم أبناؤنا. والحقيقة هي أنه تم التهجم والتعدي يوم الخميس على مناصرين للمرشح يحيى شمص على خلفية التحضير للقاء انتخابي له في البلدة من قبل بعض الأطراف التي ترفض التنوع والرأي الآخر وتقف سداً بوجه إنماء المنطقة ورفع الحرمان عن أهلنا وشبابنا، والتي لم تتقبل حتى الآن أن يخرج أحد أبناء هذه المنطقة ليطالب برفع الحرمان المتعمّد والمظلومية عن بعلبك الهرمل ويطالب بالإنماء المتوازن والعيش الكريم لأهلها وشبابها”.

واستنكر شمص ما حصل بين “أبناء الدم الواحد والعائلة الواحدة جملةً وتفصيلاً”، متوجها إلى مناصريه في المنطقة “للوقوف صفاً واحداً والتضامن مع بعضهم، لان الأحزاب لم تختلف يوماً مع بعضها من أجلنا، فلم نختلف نحن اليوم بسببها أو لأجلها؟”.

ودعا المرشح شمص الى عدم تكرار ما حصل اليوم تحت أي ظرف و”أن نبقى كما كنا دائماً، فلا تفرقنا السياسة ولا الأحزاب ولا الأيادي الظلامية”.

وشدد شمص على أنّ الانتخابات هي معركة ديمقراطية للتمثيل الصحيح ويحق لكل فرد منكم أن يناصر من يشاء ليحقق له ما يراه وبحرية تامة بعيداً عن أي تهويل أو ضغوط أو افتعال للمشاكل والشغب”.