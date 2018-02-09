شلال الدم متواصل بالغوطة.. وفرنسا تطالب بالضغط على النظام لوقف ضرباته

استمرت الضربات الجوية التي استهدفت منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق لليوم الخامس على التوالي، مما أسفر عن مقتل 229 شخصا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، في اتصال مع وكالة “رويترز” أنه “خلال الأيام الأربعة قتل في قرى الغوطة 229 شخصا، منهم 58 طفلا و43 امرأة”.

وتقصف قوات النظام آخر منطقتين رئيسيتين خاضعتين للمعارضة السورية وهما الغوطة الشرقية خارج دمشق، وإدلب في شمال غرب البلاد قرب الحدود التركية.

ودعا الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ لبدء محادثات جادة بشأن السلام في ​سوريا​ برعاية أممية، وإلى ضمان إنهاء الوضع المتدهور في الغوطة الشرقية وإدلب في حين أعرب عن قلقه من استخدام غاز الكلور في عمليات القصف في سوريا.

كذلك، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إن باريس تشعر بالقلق الشديد بسبب الوضع هناك، مضيفة أن الضربات الجوية يجب أن تتوقف. وقالت بارلي إن الوضع الإنساني وممرات الإغاثة ينبغي أن تفتح في أقرب وقت ممكن.

وسبق هذا الموقف فشل مجلس الأمن الدولي في إعلان هدنة إنسانية في سوريا بسبب الموقف الروسي الرافض حيث كانت الكويت والسويد دعتا الى جلسة مشاورات مغلقة لبحث هذا الملف نتيجة الأوضاع الإنسانية الصعبة.