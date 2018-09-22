شقيقان في الطريق الجديدة يعيشان حالة مأساوية

حسام وعبد ترتني، شقيقان من ذوي الإحتياجات الخاصة يقطنان في أروقة الطريق الجديدة، شاء القدر أن يعيشا في وضع صعب منذ سنوات.

السؤال الأول الذي يرد إلى أذهاننا بعد رؤيتهم هو: أين هم الأهل من كل هذا؟

تلفزيون المستقبل توجه إلى منزل شقيقة المتضررين لكن لم يجد احد، فحاولنا الإتصال لاكثر من مرة بأحد الأقارب الذي حصلنا على رقمه من الجيران وأيضا لا من يجيب.

الهدف من الاضاءة على هذه القضية هي محاولة بسيطة منا لمساعدة حسام وعبد على الخروج من المأساة المعيشية الانسانية التي يعانيان منها.

وتبقى حالتهما رهن تحرك الجهات الرسمية المعنية والاصدقاء والاقارب. فهل من يستجيب؟

تقرير: ايسر نور الدين