شقير يستنكر التعرض لسفير الامارات

استنكر رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير التعرض لسفير دولة الامارات حمد الشامسي، رافضاً هذا الاسلوب من “التجني وسوق الاتهامات تجاه سفير دولة عربية شقيقة وقفت الى جانب لبنان في السراء والضراء واحتضنت عشرات آلاف اللبنانيين”.

ورفض شقير “تخريب علاقات لبنان مع الدول الخليجية الشقيقة خصوصا مع الامارات التي لم نر منها سوى الخير”، معتبراً أنّ هذه الاتهامات “في غير محلها لأن هناك مؤسسات شرعية في لبنان تعتبر المرجعية الوحيدة الصالحة لاعطاء مثل هذه المعلومات، وان اي معلومات تصدر عن غير هذه المؤسسات لا تتمتع بالحد الأدنى من المصداقية”.

واشاد شقير بصفات السفير الشامسي ومحبته للبنان واللبنانيين، وهو “لم يتوان يوماً في عزّ الازمات مع دول الخليج للقيام بمبادرات لرأب الصدع وإعادة اللحمة بين لبنان وهذه الدول والحفاظ على العلاقات الاخوية والمصالح المشتركة”.