شقير: دحض شائعات تلوث البحر انتصار كبير للبنان

شدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير، في بيان، يوم الجمعة، على أنّ دحض تقرير المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار كل الشائعات السلبية عن تلوث بحر لبنان وثروته السمكية هو “انتصار كبير للبلد وسياحته واقتصاده”.

وقال: “يجب أن يشكل ذلك عبرة لجميع اللبنانيين كي لا يأخذوا بكلام بعض من يدعي الغيرة على البلد فيما فبركاتهم السلبية والمسيئة تضرب بالصميم البلد واقتصاده”.

وأضاف “من الضروري أن يتم اعتماد التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية فقط، لأنّه أصبح لدينا اليوم الكثير من الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والذين ينشرون آراءهم من دون اي دراية بالموضوع الذي يتحدثون عنه وهم يقومون بضخ الاخبار السلبية لجلب الانتباه، أو لتخريب الاقتصاد وصورة البلد”.

وإذ أسف شقير للتداعيات السلبية التي اصابت أصحاب المؤسسات السياحية البحرية جراء “شائعات وفبركات تلوث بحر لبنان”، أمل أن تتمكن السياحة البحرية من جذب روادها وتعويض الخسائر التي تكبدتها.

وقال: “كلي ثقة بالقطاع السياحي في لبنان وبامكاناته وبقدرته على النهوض”، داعياً “كل اللبنانيين الى الوقوف الى جانب مؤسساتهم الوطنية وقضاء موسم الصيف كما يحبون في منتجعاتنا وشواطئنا”.