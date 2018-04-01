بعد تعذيبه الحصان بآلة حادة… “شعبة المعلومات” توقف الفاعل!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بعد انقاذ الحصان الذي تعرض للضرب وظهر عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتسليمه الى احدى الجمعيات المختصة، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ اليوم 1/04/2018، في محلة ساحة الكيال_طرابلس، من توقيف المشتبه به ويدعى:

– م. ب. (مواليد عام 1967 لبناني)

الذي ظهر في الفيديو المذكور من داخل مزرعة في محلة سقي التبانة يضرب حصاناً بواسطة آلة حادة وبشكل عنيف وهو مكبل.

سلم الموقوف الى القطعة المعنية، لاجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء لاشارة القضاء المختص.