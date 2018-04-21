شعبة المعلومات توقف في محلة الجديدة- نهر الموت نشّالَين على متن دراجة آلية

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول قيام شخصين على متن دراجة آلية لون أبيض مجهولة باقي المواصفات بأعمال النشل ضمن محافظة جبل لبنان.

بتاريخ 19/4/2018 ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من الشعبة المذكرة، من توقيف المشتبه بهما في محلّة الجديدة – نهر الموت، على متن دراجة آلية من دون تسجيل، بالمواصفات ذاتها، وهما:

م. م. (مواليد عام 1984، لبناني)

أ. ب.(مواليد عام 1989، لبناني)

بالتحقيق معهما، اعترفا بنشل المواطنة س. ك. التي حضرت وتعرّفت إليهما وادّعت ضدّهما بجرم النشل، كما تبيّن أن الموقوف الثاني مطلوب للقضاء بجرمي سرقة ونشل.

أحيل الموقوفان الى مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.