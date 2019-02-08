شعبة المعلومات توقف عصابة سلب في صيدا ينتحل افرادها صفة امنية

اقدم ثلاثة اشخاص على متن سيارة “كيا” على سلب المدعو: م. ح. (مواليد عام 1997، سوري) مبلغ مالي وهاتف أيفون، بواسطة مسدس حربي منتحلين صفة أمنية.

بنتيجة المتابعة الحثيثة تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية الفاعلين وهم كل من:

ن. د. (مواليد عام 1989، لبناني)

م. ب. ( مواليد عام 1997، لبناني)

ن. ب. (مواليد عام 1997، فلسطيني)

في غضون ساعات قليلة على حصول العملية تمكنت دورية من الشعبة من توقيفهم، وضبطت السيارة المستعملة في عملية السلب والهاتف المسروق والمسدس.

بالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم، وأنهم كانوا يستخدمون أحد التطبيقات الخاصة بمثليي الجنس لاستدراج الأشخاص وسلبهم.

سلموا الى مخفر صيدا القديمة مع المضبوطات والسيارة بناء لإشارة القضاء المختص.