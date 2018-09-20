شعبة المعلومات توقف شخص قام بعمليات نصب واحتيال عبر بيع سيارات لضحاياه كان قد استأجرها وعرضها على احد تطبيقات التبادل التجاري

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

بعد أن تكاثرت في الآونة الأخيرة عمليات النصب والاحتيال ضمن نطاق محافظة جبل لبنان عبر استئجار سيارات من مكاتب تأجير سيارات، وايهام الزبائن بيعها لهم بعد نزع اللوحات المزودة بها، واستيفاء اموال لقاء تسجيلها.

بنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف في محلة الدكوانة – المكلس، المدعو:

ك. س. (مواليد عام 1979، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف انه اقدم على عمليات النصب والاحتيال من خلال استئجار سيارات وعرضها على احد تطبيقات التبادل التجاري ، بعد نزع لوحات التسجيل المخصصة لها، كما تم ضبط سيارتين.

أودع الموقوف مع المضبوطات مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص.