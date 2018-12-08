شعبة المعلومات توقف شخصا لإقدامه على نقل أسلحة وذخائر من سوريا الى لبنان

أعلنت المديرية العامة لقو ى ​الأمن الداخلي​ في بيان أنه “بعد توافر معلومات عن قيام اشخاص بتهريب اسلحة حربية وذخائر من ​الاراضي السورية​ الى الداخل اللبناني عبر الحدود في منطقة ​الهرمل​، ليصار بعدها الى نقلها بواسطة أحد الاشخاص والذي يملك فان لنقل الركاب. ونتيجة المراقبة والمتابعة الحثيثة، تمكنت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ من رصد الفان المذكور وضبطه بتاريخ5/12/2018 في محلة الهرمل، كما أوقف سائقه ويدعى:ع. ح. (مواليد عام 1988، لبناني) وضبط بداخله /26/ صندوق ذخيرة عيار /7،62/ بداخل كل واحد منه /440/ طلقة”.

ولفتت الى أنه “بالتحقيق معه، اعترف بنقله للأسلحة والذخائر مقابل مبلغ من المال لصالح اللبناني (م. ز.، مواليد عام 1988) المقيم في الهرمل، حيث يقوم الأخير بنقلها وتسليمها للمواطن (ع. ش.، مواليد عام 1957) وهو مطلوب للقضاء بجرائم مختلفة. وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص بناء على اشارته، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.