شعبة المعلومات تلقي القبض على ناشط لصالح تنظيم داعش

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

في إطار سياسة الامن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، خاصة لجهة متابعة الاشخاص المشبوهين بانتمائهم لتنظيمات ارهابية، فقد تم تحديد هوية أحدهم، وهو:

_ ع. ش. ( مواليد عام 2000، سوري)

فقامت بتاريخ 8/04/ 2018، قوة من الشعبة بتوقيفه في محلة الضبية.

بالتحقيق معه اعترف بما يلي:

_ ينتمي لتنظيم داعش الارهابي.

_ دخل لبنان بطريقة غير شرعية (خلسة) بتاريخ 15/08/2016 قادماً من مدينة الرقة في سورية.

_ خضع لعدة دورات شرعية لدى التنظيم في سورية.

_ ناشط للغاية في نشر أفكار داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

_ يتواصل مع العديد من كوادر وعناصر التنظيم في سورية والعراق بغية تجنيد أشخاص للعمل لصالحه.

_ حضر الى لبنان بعد هزيمة داعش في الرقة بهدف العمل لصالحها، وباشر بنشر أفكارها عبر جميع أنواع وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.