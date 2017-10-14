شعبة المعلومات تلقي القبض على عصابة سرقة السيارات من مكاتب تأجير في النبطية وتهريبها إلى سوريا

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ
شعبـــة العلاقـــات العامـة
البــــــلاغ التالـــــي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات من مكاتب التأجير في
مدينة النبطية، بطريقة احتيالية، وتهريبها الى داخل الأراضي السورية.
بنتيجة المتابعة، تبين تورّط كل من: – ع. ز. (مواليد عام 1988 لبناني) و
– ف. ص. (مواليد عام 1968 لبناني) وتواريهما عن الأنظار.
من خلال عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن
الداخلي من توقيف – ف. ص. المذكور في مدينة النبطية.
بالتحقيق معه، اعترف بإستئجار السيارات من مالكيها وتسليمها إلى المدعو:
– ع. ز. الذي بدوره يقوم ببيعها للمدعو: – ح. ج. في منطقة الهرمل،
وذلك بمعاونة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، الذي تمّ توقيفه أيضاً.
علما أن مجموع السيارات المسروقة لغاية تاريخه بلغ /22/ سيارة منها /16/
استؤجرت بواسطة الموقوف ف. ص. و 6 استحصل عليها ع. ز. مباشرة من
مالكيها.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
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