شعبة المعلومات تلقي القبض على عصابة سرقة السيارات من مكاتب تأجير في النبطية وتهريبها إلى سوريا

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ

شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات من مكاتب التأجير في

مدينة النبطية، بطريقة احتيالية، وتهريبها الى داخل الأراضي السورية.

بنتيجة المتابعة، تبين تورّط كل من: – ع. ز. (مواليد عام 1988 لبناني) و

– ف. ص. (مواليد عام 1968 لبناني) وتواريهما عن الأنظار.

من خلال عمليات الرصد والمتابعة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن

الداخلي من توقيف – ف. ص. المذكور في مدينة النبطية.

بالتحقيق معه، اعترف بإستئجار السيارات من مالكيها وتسليمها إلى المدعو:

– ع. ز. الذي بدوره يقوم ببيعها للمدعو: – ح. ج. في منطقة الهرمل،

وذلك بمعاونة أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، الذي تمّ توقيفه أيضاً.

علما أن مجموع السيارات المسروقة لغاية تاريخه بلغ /22/ سيارة منها /16/

استؤجرت بواسطة الموقوف ف. ص. و 6 استحصل عليها ع. ز. مباشرة من

مالكيها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.