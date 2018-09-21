شعبة المعلومات تحبط مخططا لتهريب كمية كبيرة من المخدرات الى مصر وتوقف الرأس المدبر

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لكشف شبكات الإتجار بالمخدرات وتهريبها وتوقيف أفرادها، توافرت معلومات مؤكدة حول قيام كل من: – م. ي. (1939، تركي) – ع. ز. (1974، لبناني) بالتحضير لتهريب شحنة كبيرة حشيشة الكيف من لبنان إلى مصر عبر البحر.

على أثر ذلك، بتاريخ 13/9/2018 وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة تمكنت قوة خاصة من الشعبة من توقيفهما في محلة العقيبة.

بالتحقيق معهما اعترف التركي: م. ي. أنه عمل سابقاً في مجال تهريب حشيشة الكيف من لبنان إلى مصر منذ العام 1978 لغاية اوائل التسعينات، وأنه حضر مجدداً إلى لبنان خلال شهر تموز من هذا العام للتحضير لعملية تهريب كمية كبيرة مماثلة إلى مصر وأنه تواصل مع عدة أشخاص لهذه الغاية منهم: ع. ز. المذكور الذي اعترف بمساعدة التركي بالتحضير لعملية التهريب، ومع كل من:

– د. ا. (1945، لبناني) – د. ا. (1981، لبناني)

– م. ا. (1978، لبناني) – ا. ر. (1973، لبناني)

بتاريخَي 14 و15/9/2018 أوقفتهم قوة خاصة الشعبة في محلتي سليم سلام / الكولا ودورس / البقاع.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتأمين المساعدة اللازمة للتركي: م. ي. من حيث تأمين لقاءاته مع تجار حشيشة الكيف لشراء الكمية اللازمة لتهريبها، كما اعترف: ا. ر. بأنه يعمل في مجال توضيب المخدرات داخل منزله لصالح أحد التجار، بالإضافة إلى ذلك اعترف: م. ا. بأنه على معرفة بالسوري: م. م. ( مواليد العام 1967 ) وهو يعمل في مجال تهريب المخدرات.

بتاريخ 14/9/2018 أوقفت أيضاً قوة خاصة من الشعبة: م. م. المذكور في مدينة صيدا.

بالتحقيق معه اعترف بأنه يعمل في تهريب حشيشة الكيف من لبنان إلى الخارج، وأنه خلال العام 2018 نفذ عمليتي تهريب إلى الأردن في كل مرة مئة كلغ من حشيشة الكيف.

أُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين.