شعبان يبحث مع نائب وزير الدفاع الروسي الامن الإقليمي وعودة النازحين

استقبل نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين، في مقر الوزارة بموسكو، يوم الخميس، مستشار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أن البحث تناول قضايا الامن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وكذلك مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ومناطق إقامتهم قبل اندلاع الأزمة في سوريا. كما جرى تبادل الآراء في افاق العلاقات الثنائية في مجالات عسكرية والتقنية العسكرية. وساد اللقاء حسب البيان جو من الصداقة وتأكيد على مواصلة تطوير التعاون بمختلف الاوجه من خلال قنوات المؤسسات العسكرية في البلدين بنا في ذلك المسائل الإنسانية.