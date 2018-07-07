شركة فرنسية عملاقة تنسحب من إيران

انسحبت مجموعة “سي إم آ سي جي إم” الفرنسية للشحن البحري في حاويات، يوم السبت، من إيران بسبب العقوبات الأميركية على طهران.

وأبرمت الشركة الفرنسية عام 2016 بروتوكول اتفاق مع شركة “خطوط الشحن البحري الإيرانية” لتبادل أو استئجار مساحات على السفن، واستخدام الخطوط البحرية المشتركة، والتعاون في استخدام المرافئ.

من جانبه رد رئيس مجلس إدارة مجموعة “توتال” النفطية باتريك بويانيه، والذي انسحبت شركته من مشروع ضخم في إيران، على سؤال في الملتقى الاقتصادي حول سبب ذلك الإجراء قائلا بأنه ليس لديه خيار آخر.

وأوضح: “لا يمكن إدارة مجموعة دولية في 130 بلدا من دون الوصول إلى الأوساط المالية الأميركية. وبالتالي، فإن القانون الأميركي ينطبق فعليا وعلينا أن نغادر إيران”.