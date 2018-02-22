شرطة بلدية طرابلس صادرت لحوما فاسدة وأزالت عربات مخالفة

نفذ عناصر شرطة بلدية طرابلس دوريات متعددة في مناطق المدينة، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين، ضبطت خلالها عددا من المخالفات في المدينة واللحوم الفاسدة، واخرى غير مختومة من الطبيب البيطري في مسلخ اتحاد بلديات الفيحاء، في عدد من الملاحم في محيط مستديرة نهر ابو علي في منطقة التبانة.

وسطرت عددا من محاضر الضبط بحق المخالفين، كما صادرت عشرات البسطات والعربات المخالفة وحجزتها، مع بضائعها، في مناطق ساحة عبد الحميد كرامي – النور، دوار ابو علي، البولفار والمهجر الصحي في طرابلس.