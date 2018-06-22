شرطة بلدية طرابلس ازالت البسطات والتعديات في اسواق المدينة التجارية

نفذت شرطة بلدية طرابلس بالتعاون مع مخابرات الجيش اللبناني في الشمال حملة لازالة البسطات والتعديات عن الاملاك العامة في الاسواق الداخلية في المدينة القديمة وفي الجسرين وسوق القمح والخضار وفي مناطق التل وعزمي والثقافة وطريق الميناء والمئتين وباب الرمل.

ورافق عناصر الشرطة عضو المجلس البلدي توفيق العتر ممثلا رئيس البلدية المهندس احمد قمرالدين،

وقال العتر: ” تأتي هذه الحملة في اطار اعادة الحياة الى الاسواق بالتعاون مع الجيش اللبناني، ونحن نسعى لان تكون اسواق طرابلس نظيفة من كل الشوائب التي تعيق الحركة الاقتصادية ويمكن ان تتسبب بحوادث واشكالات نحن في غنى عنها، كما اننا نهدف الى تعزيز السياحة الخارجية والداخلية”.