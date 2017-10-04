شذى حسون تثير حيرة متابعيها.. فهل تعيش قصة حب؟

أثارت النجمة العراقية شذى حسون حيرة متابعيها بعد أن نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على “انستغرام” وكتبت عبارات حب وغزل في تعليقاتها عليها.

ونشرت حسون ثلاث صور من جلسة تصوير حديثة، حيث ظهرت فيها مرتدية فستان صيفي وردي مزين بنقوش على هيئة ثمار الأناناس الإستوائية.

وأرفقت كل صورة بتعليق مختلف، حيث كتبت تعليقاً على إحدى الصور قالت فيه: “حين أغمض عيني لا يبقى في ظلمة العين سواك”، بينما علقت على صورة أخرى بعبارة باللغة الإنكليزية: “أحتاج لشخص يرى النار في عينيّ ويسعى للعب بها.. لا تقترب”.

أثارت الشابة ضجة كبيرة بين متابعيها وبدأ الجميع يتساءل عما إذا كانت تعيش قصة حب جديدة، إلا أن حسون لم ترد على التعليقات.