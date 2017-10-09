شخصيات جزائرية تحذر من ولاية خامسة لبوتفليقة

دعت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية بارزة في الجزائر إلى تشكيل جبهة معارضة قوية تُنهي حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومنعه من التوجّه نحو ولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان 2019، وطالبت الجيش بالنأي بنفسه عن التوظيف السياسي لمجموعة الرئاسة.

ووقّع على البيان الذي حمل اسم “بيان التحذير قبل التغيير”، كل من وزير الخارجية الجزائري الأسبق، أحمد طالب الإبراهيمي، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، ومؤسس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور. واعتبرت هذه الشخصيات أن الأوضاع السياسية والاقتصادية الخطيرة التي وصلت إليها الجزائر تتطلّب تحركاً سياسياً لبناء جبهة معارضة وطنية وإجماع مشترك، لوضع حد لهيمنة مجموعة الرئيس بوتفليقة.

وجاء في البيان “لم يعد جلياً أن رئيس الدولة، وبعيداً عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج”.

وأضاف أن “المناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات والظهور حياً يرزق، بالرغم من غيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، يبدو فيها في حالة من التدهور الصحي لا تترك أبداً أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم. إن حدثاً كهذا لو وقع في أي دولة ديمقراطية في العالم لدفع بالرئيس إما إلى الاستقالة تقديراً للمصلحة العليا للأمة، وإما إلى تحريك الإجراءات الدستورية لإقالته”.