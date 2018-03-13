شخصان من أفراد عصابة سرقة سيارات يستخدمان بيك آب لنقل السيارات المسروقة في قبضة شعبة المعلومات

صـــــدر عــــن المديريــــة العامــــة لقـــوى الامــن الداخلــــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

في إطار ملاحقتها لعصابات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، ومن خلال جمع المعلومات والمتابعة الميدانية، توافرت معلومات مؤكدة لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام إحدى عصابات سرقة السيارات باستخدام آلية نوع “بيك آب” مخصص لنقل الخضار في عملياتهم، ونقل السيارات المسروقة بواسطة الـ “بيك آب” من الضاحية الجنوبية إلى البقاع، تمهيداً لتهريبها إلى الأراضي السورية.

بتاريخ 9/3/2018 وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، قامت قوة من الشعبة المذكورة بتنفيذ كمين محكم في محلة ضهر البيدر، نتج عنه توقيف كل من:

– و. ج. (مواليد 1986/ لبناني)

– خ. أ. (مواليد 1991/ سوري)

على متن آلية “بيك آب” وضبطت في داخله سيارة جيب نوع “هيونداي” والتي كانت قد سرقت بالتاريخ ذاته من بلدة بشامون.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بأنه ينتمي إلى عصابة لسرقة السيارات، ومهمته تأمين عملية نقل السيارات المسروقة من منطقة الضاحية الجنوبية إلى الحدود السورية اللبنانية في منطقة الهرمل، بواسطة “البيك آب” خاصته، بعد تخبئة السيّارة خلف صناديق الخضار، وذلك لقاء مبلغ خمسماية دولار أميركي عن كل سيارة ينقلها، وأنه نفّذ بتواريخٍ سابقة أربع عمليات مماثلة.

كما اعترف الثاني بمشاركة الأول في عمليات نقل السيارات المسروقة.

أودع الموقوفان وآلية “البيك آب” مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معهما، وأعيدت السيارة المسروقة لأصحابها، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة.