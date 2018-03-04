شبيب زرع شجرة زيتون في حديقة الشهيد فرنسوا الحاج: بيروت ستكون حديقة واحدة

زرع محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، شجرة زيتون في حديقة اللواء الركن الشهيد فرنسوا الحاج في الأشرفية، وذلك في إطار الاتفاقية التي وقعتها بلدية بيروت مع جمعية “غرين سيدرز ليبانون” لزراعة 10452 شجرة في بيروت.

وفي المناسبة، أشار شبيب في كلمة إلى أن “غرس شجرة زيتون في هذه الحديقة، يشكل خطوة رمزية لألف خطوة مستقبلية”، وقال: “ستستتبع هذه الخطوة بأخرى مماثلة في كل أنحاء مدينة بيروت وشوارعها. ونحن نعد بنقلة نوعية في هذا المجال، لا سيما أن المساحات الخضراء ستغطي المدينة بسرعة قياسية، وستطاول مختلف وسطياتها وأرصفتها. وقريبا، ستتفاجأون بمقاربة جديدة للمساحات الخضراء في بيروت، لجهة الصيانة العالية المستوى ونوعية العناية المميزتين”.

وأكد أن “بيروت ستكون حديقة واحدة تتميز بنوعية أشجارها”، وقال: “قريبا، سأجول في كل شوارع بيروت وأحيائها سيرا على الأقدام للاطلاع على الأرصفة والحدائق، وأتأكد أن مدينتنا قابلة للحياة، للمشاة، للناس، ليس فقط للسيارات”.

أضاف: “سنعالج فورا كل رصيف يحتاج إلى صيانة، وأدعو القطاع الأهلي وجمعية غرين سيدرز ليبانون ومختلف الجمعيات المهتمة بالمساحات الخضراء والأفراد إلى مشاركتي في هذه المسيرة وملاقاتي في الموعد الذي سأحدده وأعلن عنه قريبا”.

ثم توجه شبيب إلى حديقة المتروبوليت الياس عودة في شارع لبنان، حيث اطلع على سير الأعمال فيها، وتفقد كل أقسامها، لا سيما مواقف السيارات في الطوابق السفلية.