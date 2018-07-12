شبان من النبطية الفوقا يقفلون مكب “الصهريج”

اقفل عدد من الشبان من النبطية الفوقا “مكب النفايات” المعروف بمكب ” الصهريج” الواقع عند أطراف البلدة الجنوبية- الغربية، بسبب الاضرار الصحية والبيئية التي يتسبب بها للاهالي والطبيعة.

وأستقدم الشبان جرافة كبيرة وأقفلوا مداخل المكب السواتر الترابية، مانعين دخول اي شاحنة محملة بالنفايات للرمي فيه.

وأشار الناشط الاجتماعي حسين توفيق غندور الى انه ” طفح الكيل” من هذه البؤرة الكريهة، هذا المكب ترمي فيه وللاسف بلدية النبطية الفوقا نفايات البلدة ، ويتم استقدام شاحنات نفايات من العديد من القرى والبلدات، والمكب لا يراعي بالمبدأ اي شروط بيئية ، فهو مكشوف ويتم حرق نفاياته احيانا، وهناك كمية كبيرة من نفايات المستشفيات،” وموقعه في منطقة زراعية توجد فيها ابار جوفية” يضاعف من مخاطره وملوثاته المسرطنة.