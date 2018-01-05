شاهد “الفتاة الذئب” تحلق شعرها وتتزوج من حب حياتها

اصرت الفتاة التايلاندية، سوبترا ساسوفان، الملقبة بـ “الفتاة الذئب” بسبب كثافة شعرها في منطقة الوجه على تغيير حياتها، فقامت بحلق شعروجهها للزواج من حب حياتها، الذي لم تفصح عن اسمه، وفقا لصحيفة “ميترو” البريطانية.

وقررت سوبترا (17 عاما) والتي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2010 ونالت لقب أكثر فتاة مشعرة في العالم، بعد إصابتها بمتلازمة الذئب والتي تتسبب في ظهور الشعر الكثيف على كامل الجسم ما عدا الكفوف وباطن القدمين، إزالة شعر وجهها كي تتزوج من حب حياتها.

ونشرت صورا مؤخرا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيها عن زواجها من حبيبها، ويتضح فيها شكلها الجديد، وقالت الفتاة: “لستَ حبي الأول فقط، ولكنك حب حياتي”.

وعلى الرغم من أن هذه الفتاة تعرضت لانتقادات كثيرة، إلا أنها قالت: “لا أشعر بأنني مختلفة، فأنا لدي الكثير من الأصدقاء، مثل أي شخص طبيعي”.

المصدر: روتانا