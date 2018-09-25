شاهد أول رضيعة تحضر اجتماعات الأمم المتحدة.. فمن هي؟

دخلت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا آردرن، الاثنين، التاريخ كأول مسؤولة رفيعة تحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مصطحبة طفلتها الرضيعة.

فمع استعدادها لإلقاء أول كلمة لها في الأمم المتحدة، الخميس القادم، تواجه آردرن مهمة صعبة متعلقة برعاية طفلتها ذات الثلاثة أشهر، حيث اتخذت القرار الصعب باصطحابها معها للمقر الأممي.

ودخلت “نيف” إلى أروقة وقاعات الأمم المتحدة ببطاقة مرور أمني مسجل عليها “طفلة نيوزيلندا الأولى”.

يُذكر أن رئيسة الوزراء النيوزيلندية قد رُزقت بطفلتها “نيف” في 21 يونيو، واستأنفت عملها في بداية شهر أغسطس الماضي، بعد قضاء 6 أسابيع فقط إجازة أمومة.

واضطرت المسؤولة الرفيعة لاصطحاب ابنتها إلى نيويورك حتى لا تتوقف عن “الرضاعة الطبيعية”.

وانتشرت صور رئيسة وزراء نيوزيلندا بالصحف العالمية وهي برفقة رضيعتها، وتستعد لإلقاء كلمة خلال قمة نيلسون مانديلا للسلام، والتي تنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73.