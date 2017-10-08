شاهدوا منزل أديل الفاخر.. وكم يبلغ ثمنه؟! (صور)

يبدو أنّ شخصية النجمة أديل طغت على ديكور منزلها في بيفرلي هيلز، والذي يقع بجوار منزل الممثلة جينيفر لورانس.

ويتألّف المنزل الذي يقدر ثمنه بـ9.5 ملايين دولار، من غرفتيّ معيشة يطغى عليهما اللونان الأبيض والأخضر، غرفة مخصّصة لتناول الطعام، 4 غرف نوم، 6 حمّامات، إضافة إلى الحديقة والمسابح المحيطة بالمنزل.

كما تتميّز غرفة النوم الرئيسية بلون جدرانها البنفسجي، السرير والأريكة البيضاء، أمّا الحمّامات والمطبخ، فيطغى عليها اللون الأبيض.

ويحتوي المنزل كذلك على بعض التفاصيل الحميمة والمميّزة مثل البيانو في غرفة المعيشة، المدفئة، كراسٍ خشبية بتصاميم مميّزة في الممرات، أضواء وثريات مبتكرة إضافة إلى الأرضية الخشبيّة.