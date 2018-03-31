شالكه يؤجل تتويج بايرن ميونيخ

ورفع شالكه رصيده إلى 52 نقطة، بفارق 14 عن بايرن الذي يلتقي في وقت لاحق مع ضيفه بوروسيا دورتموند الثالث في مباراة قمة.

وبحال فوز بايرن سيبقى الفارق 17 نقطة مع شالكه قبل 6 مراحل على نهاية الدوري (18 نقطة محتملة).

وسجّل دانيال كاليغيوري (63 من ركلة جزاء) والنمسوي غيدو بورغشتالر (73) هدفي الأزرق الملكي الذي أكمل المباراة متفوقاً عددياً بعد طرد نيلس بيترسن منتصف الشوط الثاني (66).

وانتزع لايبزيغ مؤقتاً المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة عن باير ليفركوزن، بعد فوزه على مضيفه هانوفر 3-2 أمام 42 ألف متفرج، وتعادل ليفركوزن سلباً مع ضيفه أوغسبورغ.

وتعادل هامبورغ مع مضيفه شتوتغارت 1-1، بهدف لويس هولتبي (18) مقابل هدف دانيال غينتشيك (44).