شاكيري يُهدي الفوز لسويسرا‎

ضمن فعاليات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من ​بطولة كأس العالم 2018​ والمقامة على الاراضي الروسية ، تمكن ​المنتخب السويسري​ من تحقيق فوز قاتل امام ​صربيا​ وبواقع 2-1 وفي الدقائق الاخيرة عبر المتألق شيردان ​شاكيري​ ، وكان اللقاء قوياً وبدأت صربيا بقوة ونجحت في التفوق في الشوط الاول قبل ان يفرض المنتخب السويسري ايقاعه الهجومي في الشوط الثاني وينجح في معادلة النتيجة وخطف الفوز في الدقائق الاخيرة ، وبهذا الفوز تكون ​سويسرا​ قد خلطت اوراق المجموعة ولتخطف المركز الثاني في المجموعة خلف ​البرازيل​ ولديها مباراة سهلة نوعاً ما امام كوستاريكا في الجولة الاخيرة والتي تأكد خروجها ، فيما ستجمع القمة بين البرازيل وصربيا في معركة مستترة .