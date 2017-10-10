شاب يطعن امرأة أنقذته من التشرّد والضياع!

انتشلت السيدة تراسي ويلكنسون شاباً من حالة التشرد والضياع في الشوارع وقدمت له المساعدة واستضافته في منزلها تطعمه وتأويه وتنفق عليه، لكنه قابلها بجريمة مروعة راحت ضحيتها هي وابنها .

في التفاصيل، ارتكب المشرّد هارون باري جريمة مروعة بحق السيدة تراسي ويلكنسون وابنها بيرس (13 عاماً)، حيث قام بطعنهما حتى الموت في منزلها بمدينة برمنجهام البريطانية.

وحسب صحيفة “ديلي ميل”، قامت السيدة تراسي وزوجها بيتر باصطحاب المشرد لمنزل العائلة وساعدوه ووجدوا له وظيفة بعدما عثروا عليه نائماً بجوار المنزل في صندوق من الورق المقوي. وبعد فترة، ارتكب جريمته المروعه في غياب زوج السيدة .

وأصدرت المحكمة حكماً يقضي بسجنه مدى الحياة.

وكان القاتل المشرّد قد تم طرده من دار للأيتام في ورسسترشاير لمهاجمته أطفال آخرين وسرقة سيارة أحد الموظفين بالمؤسسة، كما أفادت التحريات أن المشرد لديه نزعة دموية وميول للقتل والعنف نتيجة نشأته غير السوية واختلاله النفسي.

المصدر: سيدتي