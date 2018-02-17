سُبحة الترشيحات تكر.. وترشيحات “المستقبل” لن تتأخر كثيراً

بدأت المناخات الانتخابية الداخلية تشهد ارتفاعا ملحوظا في سخونتها في ظل بدء اعلان بعض القوى الترشيحات واستعداد البعض الاخر لاعلانها تباعاً. وأبرز ما سجل في الساعات الاخيرة تسجيل الحزب التقدمي الاشتراكي جميع ترشيحات “اللقاء الديموقراطي ” في كل المناطق التي سيخوض فيها الانتخابات من دوائر جبل لبنان الى بيروت والبقاع الغربي راشيا. كما ان الرئيس بري سيعلن اسماء مرشحي حركة “أمل ” في مؤتمر صحافي الاثنين المقبل، بينما يعلن “حزب الله” اسماء مرشحيه الاثنين. أما “التيار الوطني الحر” فيعلن أسماء مرشحيه في 24 آذار.

وتناول نصر الله الاستحقاق الانتخابي امس فاشار الى ان قانون الانتخاب “ليس قانون حزب الله كما يشاع وإن كان الحزب شريكاً فاعلاً ومؤثراً في صنع هذا القانون”، الذي وصفه بأنه “مفخرة سياسية وهو أهم انجاز سياسي في لبنان لأنه فتح المجلس النيابي أمام كل من يريد أن يتمثل في البرلمان”. واكد “ان المعركة لن تكون معركة كسر عظم وان أي فريق لن يستطيع وحده ان يحظى بالاكثرية “. واضاف ” القول ان حزب الله يريد الحصول على غالبية في مجلس النواب غير صحيح وهذا الكلام هدفه تخويف بعض الدول للحصول على الدعم”.

وعلمت “الجمهورية” أنّ الحزب أجرى بعض التغييرات في صفوف مرشحيه في البقاع والجنوب، واعتمد خيار الفصل بين النيابة والوزارة، وعاد بمرشّح الى بيروت وآخر الى زحلة، وتشارَك مع حركة أمل على المقعدين الشيعيين في بعبدا.

يأتي ذلك في وقت قالت مصادر تيار المستقبل لـ”الجمهورية انّ اعلان ترشيحات المستقبل لن تتأخر كثيراً، وستضمّ ما وَصفتها “وجوهاً معروفة، إضافة الى وجوه واعدة”. وفيما تجري التحضيرات لدى “التيار الوطني الحر” لتظهير صورة مرشحيه، أشار النائب الان عون، في تغريدة له، الى انّ اجتماع المجلس السياسي بحث البرنامج الإنتخابي للتيار والتحالفات والترشيحات، على أن “تُعلن اللوائح الإنتخابية النهائية في مؤتمر 24 آذار”.