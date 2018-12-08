سيول تحاصر مبان سكنية وسقوط شجرة عملاقة يغلق شارعا في صيدا

حاصرت مياه الأمطار الغزيرة التي تساقطت منذ ليل امس عشرات المنازل في محلة القناية في صيدا نتيجة انسداد بعض قنوات صرف المياه، فطافت المياه في تلك منطقة مكونة سيولاً غمرت بفعل انحدار الطريق منطقة البساتين في محلة القناية التي تضم مبان وبيوتا سكنية مأهولة ، فتحولت بذلك حدائقها ومداخلها والممرات المؤدية اليها الى برك مائية ما دفع بقاطنيها لإطلاق الصرخة الى المعنيين لإستدراك الأمر والعمل على اعادة فتح قنوات الصرف وتحويل هذه السيول الى مجار بعيدة عن المباني السكنية كي لا تتفاقم الأمور بشكل تصبح فيه هذه المشكلة خطرا يتهدد تلك الأبنية . كما غمرت المياه بعض الشوارع الداخلية في المدينة .

وفي منطقة الشاكرية قبالة متحف الصابون تسببت العاصفة في سقوط شجرة ورد عملاقة كانت تظلل الطريق ما ادى الى اغلاق الطريق كلياً .