سيميوني يقتل احلام النيراتزوري ويهدي الفيولا نقطة ثمينة

ضمن منافسات الجولة 20 خلال فعاليات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم ” الكالتشيو ” ، سقط فريق انتر ميلان في فخ التعادل الايجابي القاتل في الثواني الاخيرة خارج ارضه بنتيجة 1 – 1 امام فريق فيورنتينا ، و ذلك خلال اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا .
و جاء الشوط الاول بين الطرفين سلبي دون تسجيل اي هدف رغم السيطرة النسبية للضيوف ، و في الشوط الثاني ترجم المهاجم الدولي الارجنتيني ماورو إيكاردي السيطرة النسبية بافتتاح التهديف لفريقه في شباك مضيفه فريق فيورنتينا في الدقيقة 55 ليصل الى هدفه رقم 100 في مسيرته الرياضية ضمن منافسات الدوري الإيطالي و استمر الفريقان يتناقلان الهجمات حتى باغت نجم الفيولا الشاب الدولي الارجنتيني جيوفاني سيميوني نجل المدرب دييغو سيميوني دفاعات النيراتزوري و ذلك عند اللحظات الاخيرة من الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 و ليسقط الانتر رفقة المدرب سباليتي مجدداً في فخ التعادل بعد النتائج المترنحة في الفترة الاخيرة .
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