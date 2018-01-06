سيميوني يقتل احلام النيراتزوري ويهدي الفيولا نقطة ثمينة

ضمن منافسات الجولة 20 خلال فعاليات بطولة ​الدوري الايطالي لكرة القدم​ ” الكالتشيو ” ، سقط فريق ​انتر ميلان​ في فخ التعادل الايجابي القاتل في الثواني الاخيرة خارج ارضه بنتيجة 1 – 1 امام فريق ​فيورنتينا​ ، و ذلك خلال اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب أرتيميو فرانكي في فلورنسا .

و جاء الشوط الاول بين الطرفين سلبي دون تسجيل اي هدف رغم السيطرة النسبية للضيوف ، و في الشوط الثاني ترجم المهاجم الدولي الارجنتيني ​ماورو إيكاردي​ السيطرة النسبية بافتتاح التهديف لفريقه في شباك مضيفه فريق فيورنتينا في الدقيقة 55 ليصل الى هدفه رقم 100 في مسيرته الرياضية ضمن منافسات الدوري الإيطالي و استمر الفريقان يتناقلان الهجمات حتى باغت نجم الفيولا الشاب الدولي الارجنتيني ​جيوفاني سيميوني​ نجل المدرب ​دييغو سيميوني​ دفاعات ​النيراتزوري​ و ذلك عند اللحظات الاخيرة من الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 و ليسقط الانتر رفقة المدرب ​سباليتي​ مجدداً في فخ التعادل بعد النتائج المترنحة في الفترة الاخيرة .