سيميوني يتحدث عن الكرة المصرية و يشيد بصلاح

عبر المدرب الأرجنتيني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني ، دييغو سيميوني عن شعوره بالتواجد في مصر عقب فوزه بنتيجة 3 – 2 أمام فريق الأهلي في لقاء ودي من أجل السلام في العالم .
و قال سيميوني : ” جماهير الأهلي كانت رائعة ، ونحن منبهرين بذلك ، و أنا اثني على الكرة المصرية و احيي المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، الذي حقق إنجازًا بالتأهل لبطولة كأس العالم 2018 “.
وأضاف سيميوني عند سؤاله عن نجم ليفربول : ” محمد صلاح بالطبع يستطيع اللعب في الريال فهو لاعب مهم ويستطيع أن يقدم الكثير لمنتخب مصر بفضل مشواره الاحترافي الكبير سواء في ليفربول أو تشيلسي أو روما”.
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