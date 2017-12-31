سيميوني يتحدث عن الكرة المصرية و يشيد بصلاح

عبر المدرب الأرجنتيني لفريق ​أتلتيكو مدريد​ الإسباني ، ​دييغو سيميوني​ عن شعوره بالتواجد في مصر عقب فوزه بنتيجة 3 – 2 أمام فريق ​الأهلي​ في لقاء ودي من أجل السلام في العالم .

و قال سيميوني : ” جماهير الأهلي كانت رائعة ، ونحن منبهرين بذلك ، و أنا اثني على الكرة المصرية و احيي المدرب الارجنتيني ​هيكتور كوبر​ المدير الفني لمنتخب مصر، الذي حقق إنجازًا بالتأهل لبطولة ​كأس العالم 2018​ “.

وأضاف سيميوني عند سؤاله عن نجم ​ليفربول​ : ” ​محمد صلاح​ بالطبع يستطيع اللعب في الريال فهو لاعب مهم ويستطيع أن يقدم الكثير لمنتخب مصر بفضل مشواره الاحترافي الكبير سواء في ليفربول أو ​تشيلسي​ أو روما”.