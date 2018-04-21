سيميوني : نريد بقاء غريزمان !

اكد المدير الفني الأرجنتيني لفريق أتليتكو مدريد الإسباني ، دييغو سيميوني ، انه مصر على بقاء نجم الروخي بلانكوس الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان ، و ذلك عقب تكاثر تقارير الصحف الإسبانية التي تؤكد اقتراب رحيل غريزمان عن الفريق المدريدي نهاية الموسم الحالي إلى برشلونة الكتالوني .
وقال سيميوني : ” أريد ان ارى غريزمان خلال تدريباتنا في الموسم القادم ، فنحن نملك فريق قادر على مواصلة المنافسة والتطور و أظن ان أفضل شيء بالنسبة للاعب هو أن يرى أنه ينمو إلى جانب فريقه ،الذي سيسعى لانهاء الموسم الحالي في مركز مؤهل لدوري الابطال وسيسعى لحسم لقب الدوري الأوروبي “.
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