سيميوني : نريد بقاء غريزمان !

اكد المدير الفني الأرجنتيني لفريق ​أتليتكو مدريد الإسباني​ ، دييغو سيميوني ، انه مصر على بقاء نجم ​الروخي بلانكوس​ الدولي الفرنسي ​أنطوان غريزمان​ ، و ذلك عقب تكاثر تقارير الصحف الإسبانية التي تؤكد اقتراب رحيل غريزمان عن الفريق المدريدي نهاية الموسم الحالي إلى ​برشلونة​ الكتالوني .

وقال سيميوني : ” أريد ان ارى غريزمان خلال تدريباتنا في الموسم القادم ، فنحن نملك فريق قادر على مواصلة المنافسة والتطور و أظن ان أفضل شيء بالنسبة للاعب هو أن يرى أنه ينمو إلى جانب فريقه ،الذي سيسعى لانهاء الموسم الحالي في مركز مؤهل لدوري الابطال وسيسعى لحسم لقب ​الدوري الأوروبي​ “.