سيميوني : ما زالت هناك مباريات كثيرة في الليغا

كشف المدرب الأرجنتيني لنادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني دييغو ​سيميوني​ عن هدفه في المحافظة على آمال الفوز بلقب ​الليغا​ حتى آخر 5 جولات ، عقب الفوز الكبير على ​سيلتا فيغو​ بثلاثية نظيفة من الجولة الـ28 للدوري الاسباني لكرة القدم .

وصرح سيميوني قائلاً :”إذا حققنا هذا الأمر، سنرى ماذا سيحدث في النهاية ، انا سعيد بالفوز الذي حققه الفريق”.

وأضاف :”ما زالت هناك مباريات كثيرة في الليغا، سنواصل بنفس المستوى وخوض كل مباراة على حِدة، الآن نفكر في السفر لروسيا ثم لفياريال وعلينا الاستعداد لهاتين المواجهتين، هدفنا هو الوصول للجولات الخمس الأخيرة بحظوظ في الليغا، ووقتها سنرى ماذا سيحدث”.