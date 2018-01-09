سيلين ديون تتعرض لموقف محرج على المسرح.. وهذا مرضها!؟

تعاني النجمة العالمية سيلين ديون من أزمة صحية أجبرتها على الغناء في حفلها بلاس فيغاس بصور متعب ومبحوح.

وكشف موقع “page six”، انها تعرضت لوعكة صحية شديدة بسبب برودة الطقس، مؤكداً أن الطبيب طلب منها الراحة وعدم الغناء لكي ترتاح أحبالها الصوتية لبضعة أيام، حتى لا تتطور حالتها الصحية بشكل سلبي.

من جهة ثانية، تعرضت المغنية الكندية خلال عرضها الغنائي على مدرج كولوسيوم لموقف محرج، حيث صعدت إمرأة إلى خشبة المسرح وقامت بلف قدمها حول ديون وقامت بحركات راقصة غير مناسبة أثارت دهشة ديون والجمهور.