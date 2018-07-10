سيلينا جوميز تتجاهل خطوبة حبيبها السابق جاستن بيبر

تجاهلت النجمة العالمية سيلينا جوميز خبر خطوبة حبيبها السابق المغني الكندي جاستن بيبر من عارضة الأزياء هايلي بالدوين ، وهي حالياً تتواجد في رحلة بحرية مع أحد أصدقائها.

وظهرت جوميز في إحدى الصور التي نشرها أصدقائها على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، وهي تستمتع بالشمس والأجواء الصيفية لتؤكد أن خبر خطوبة بيبر لم ولن يؤثر عليها خاصة أنهما انفصلا منذ بضعة أشهر.

يشار الى أن النجم العالمي جاستن بيبر انهى بشكل قطعي أي تكهنات ترجح أن علاقته بالنجمة سيلينا جوميز قد تعود إلى الأضواء مجدداً، بعد أن أعلن خطوبته على حبيبته الجديدة.