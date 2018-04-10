سيلفي الحريري – بن سلمان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

كلمتان وصورة.. اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي..

فجملة “لاتعليق” مع صورة تجمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع ولي العهد الامير محمد بن سلمان وملك المغرب محمد السادس، نشرها الرئيس الحريري على صفحته على التويتر تمت اعادة تغريدتها اكثر من 8 الاف مرة.

ولم يقتصر ذلك على الناشطين المحليين اذ انتشرت هذه الصورة في وسائل الاعلام العربية وعنها قالت صحيفة عكاظ السعودية:

الحريري مع ولي العهد وملك المغرب.. عندما يكون «لا تعليق» أبلغ من 280 حرفاً معتبرة أن الصورة اظهرت مدى عمق العلاقة بين الزعماء الثلاثة وقوة اواصر الصداقة التي تربط العائلتين الملكيتين وعائلة الحريري الممتدة منذ عقود من الزمن.

فيما علق كثيرون ان هذه الصورة تجعل الاعداء يموتون قهرا.