سيسكا موسكو يُلحق الهزيمة بالريال وتعادل اليونايتد وخماسية لروما

من فعاليات المجموعة 7 من منافسات دوري ابطال اوروبا، فاجأ ​نادي سيسكا موسكو الروسي​ بطل النسخات الثلاث الماضية نادي ريال ​مدريد​ الاسباني بخسارة مدوية وبواقع 1-0 في مباراة تكتيكية كبيرة قدمها لاعبو الفريق الروسي وبدوره عاند الحظ لاعبي المرينغي حيث تحصلّوا على العديد من الفرص السانحة للتسجيل ولكن التوفيق غاب عنهم امام المرمى ليتلقى ​الفريق الملكي​ خسارة مدوية في مشوار الدفاع عن لقبه.

وفي مباراة اخرى ومن ضمن نفس المجموعة، حقق ​نادي روما​ فوزاً كبيراً امام ​فكتوريا بلزن​ وبواقع 5-0 في مباراة كبيرة قدمها لاعبو ​الجيالوروسي​ وتألق ​ايدن دزيكو​ بثلاثية في اللقاء وبهذا الفوز حقق الذئاب فوزه الاول ليحقق 3 نقاط ثمينة جداً .

وضمن فعاليات المجموعة 8 من منافسات دوري ابطال اوروبا، حسم التعادل السلبي القمة التي جمعت بين ناديا ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي وخصمه ​فالنسيا​ الاسباني في مباراة قوية وتكتيكية وكان ​الشياطين الحمر​ الطرف الافضل في اللقاء ولكن الحظ عاندهم في خطف الفوز في المباراة وسط اداء دفاعي من قبل لاعبي ​الخفافيش​.

وكان الشوط الاول باهتاً وقليل الفرص من الجانبين حيث انحصر الصراع اكثر في وسط الملعب وسط اداء تكتيكي وحذر من الجانبين وطغى الاداء البدني على مجريات اللقاء حيث تلقى العديد من اللاعبين البطاقة الصفراء، وحاول لاعبو الشياطين الحمر استغلال عامل الارض والجمهور ولكن التفوق الذهني للاعبي الخفافيش صعّب من مهمة ابناء المدرب جوزيه ​مورينيو​، وبدروه حاول لاعبو فالنسيا الاعتماد على أي هفوة في دفاع الخصم ولكن الفرص التي سنحت لهم لم تهدد فعلياً مرمى الحارس ​دافيد دي خيا​، فيما فشل اصحاب الارض من التحصّل على فرص واضحة للتسجيل لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء لاعبي الفريقين حيث اهدر مهاجم فالنسيا ​غونزالو غويديس​ تسديدة خطرة مرت بمحاذاة القائم وبعدها تحرك ​بول بوغبا​ حيث بدأ في تهديد مرمى الخفافيش حيث ابعد دفاع فالنسيا تسديدة قوية لبوغبا قبل ان يتصدى الحارس نيتو لضربة حرة رائعة من بول بوغبا ليحرم الشياطين الحمر من خطف هدف التقدم، وكانت وتيرة اللقاء سريعة بين لاعبي الفريقين وبعدها اهدر مهاجم فالنسيا ​ميتشي باتشواي​ انفرادية خطرة بعد تسديدة جانبن القائم وبعدها لجأ مدربي الفريقين الى اجراء التبديلات في صفوفهما لتشتعل الدقائق الاخيرة وحرم القائم ماركوس راشفورد من هدف محقق بعد ضربة حرة رائعة ليهدر بهدها ​لوكاكو​ فرصة خطرة امام المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الجانبين.