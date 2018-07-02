سيرينا تشن هجومًا على الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات

وصفت لاعبة التنس، سيرينا وليامز، اليوم الأحد، طريقة تعامل الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات معها، بأنها “صادمة”.

وذلك ردا على الأنباء، التي أشارت إلى عدم وجودها في المنزل، لإجراء اختبار للمنشطات خارج إطار المنافسات.

وكانت وليامز، الحائزة على لقب ويمبلدون سبع مرات، خارج المنزل وقت وصول مسؤول اختبار المنشطات، بعد 12 ساعة من الموعد الذي حددته اللاعبة الأمريكية، لوجودها يوميا في منزلها، للحصول على عينات المنشطات، بناء على الاستمارة التي قدمتها بشأن أماكن وجودها.

وسيرينا البالغ عمرها 36 عاما واحدة من الرياضيين، الذين تطلب منهم الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات الإبلاغ عن أماكنهم، في ساعة واحدة من اختيارها، كل يوم، حتى في أوقات خارج البطولات.

ولا توجد أي تكهنات، بشأن ارتكاب اللاعبة لأي خطأ.

وتم تسجيل الواقعة على أنها ليست “غياب عن الاختبار”، لكن وليامز بدت مرتبكة بشكل واضح، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأحد، قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

وتبين أن اللاعبة، الحائزة على 23 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، خضعت للاختبار بالفعل من جانب الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات، خمس مرات هذا العام، في حين خضع لاعبون أمريكيون آخرون للاختبار مرة واحدة، أو لم يخضعوا على الإطلاق.

وفي تعقيبها على ما جرى من أحداث، قالت وليامز “كل لاعب يحدد وقتا معينا لخضوعه للاختبار.. كان الوقت الذي حددته قبل الموعد الذي وصلوا فيه، بنحو 12 ساعة”.

وأوضحت “لكن لسبب ما وصل المسؤولون في الصباح، وهو ما يحق لهم فعله.. لكن كان يتوجب عليهم الرحيل، في حال عدم وجودي”.

وأردفت “لكنهم لم يغادروا لسبب ما، بينما لم أكن موجودة في المنطقة، لأن المدة التي حددتها مرت منذ فترة طويلة، ولهذا كنت على مسافة بعيدة من المنزل”.

وأضافت “إنها مسألة غير منطقية بالنسبة لي.. إنه أمر محبط بعض الشيء، كيف أغيب عن اختبار لم يجر في الإطار الزمني، الذي حددته لوجودي؟.. إنه أمر مخيب للآمال بالفعل وصادم أيضا، المسألة كلها غريبة، ما زلت أحاول معرفة سبب حدوث ذلك”.

وأكدت الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات هذا الأسبوع، أن وليامز اجتازت جميع الاختبارات الخمسة السابقة.

وقالت وليامز إنها طلبت من الوكالة توضيح أسباب، أنها خضعت للاختبارات أكثر من غيرها.

وقالت “أجريت محادثة قبل أن أعرف معلومات، عن بقية اللاعبين الآخرين، اتصلت بشخص مسؤول في الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات.. كيف أخضع لخمسة اختبارات خلال شهر يونيو؟ في شهر يونيو فقط خضعت لخمسة اختبارات”.

وواصلت “أكره وجود أشخاص غير أمناء في رياضتنا، لا توجد لدي مشكلة مع الاختبارات، بل وأشجعها.. كل ما أريده هو أن يخضع الجميع للاختبارات، لأننا نعمل بالفعل من أجل الحفاظ على هذه الرياضة نظيفة”.