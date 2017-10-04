سيرجيو اغويرو يغيب 6 اسابيع عن الملاعب

تحدث طبيب المنتخب ​الارجنتين​ي لكرة القدم دوناتو فيلاني عن ​اصابة​ هداف المنتخب ونادي مان سيتي الانلكيزي سيرجيو ​اغويرو​ واكد انه سيغيب لمدة تصل الى 6 اسابيع .

وكان الارجنتيني تعرض لكسر في الاضلاع بعد تعرضه لحادث سير اثناء انتقاله في سيارة اجرة بعد تمارين النادي الانكليزي .

تقرير النادي الانكليزي تحدث عن غياب لاعب اتلتيكو مدريد السابق لمدة تتراوح ما بين اسبوعين الى 4 اسابيع لكن فيلاني مصر ان اغويرو بحاجة ل 6 اسابيع على الاقل .

وعن حالة اغويرو النفسية قال فيلاني : نفسيا اغويرو منهار كونه كان يريد بشدة مشاركة منتخب التانغو لكن تم سحبه من القائمة بسبب تلك الاصابة .

واذا صحت اقاويل الطبيب فان اغويرو سيغيب عن لقاءي نابولي في دوري الابطال وعن زيارة ارسنال في البريمرليغ