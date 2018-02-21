سيدة بيروتية تناشد الحريري حل قضية المستأجرين والمالكين القدامى

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية يسعى البعض الى المتاجرة بقضية المالكين والمستأجرين القدامى لتشويه مساعي الرئيس الحريري في هذا الملف، الا ان بعض المعنيين تداولوا تسجيلا صوتيا لسيدة تنقل عن الرئيس الحريري التوصل الى حل يرضي الطرفين.

خلال الساعات الماضية انتشر على تطبيق “واتسآب” تسجيلا صوتيا لابنة الطريق الجديدة السيدة سلوى حبلي تبشر فيه المالكين والمستأجرين القدامى بأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يهتم بقضيتهم وانه يريد حلا عادلا يرضي الجميع على عكس ما يروج له المغرضون في اطار التشويه عشية الانتخابات النيابية.

المؤسف أن تتم المتاجرة بقضية مثل قضية المالكين والمستأجرين القدامى بهدف استثارة مئات الآلاف من المواطنين.. هؤلاء لا يطالبون سوى بحقهم، ومن حقهم أن يصلوا الى نهاية سعيدة بعد طول انتظار.

تقرير: ربيع شنطف