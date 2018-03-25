سيدات الهومنتمن يحسمن لقب بطولة لبنان لكرة السلة

حسمت سيدات نادي ​الهومنتمن​ لقب ​بطولة لبنان للسيدات لكرة السلة​ عقب تحقيقها فوزاً مستحقاً في المباراة الثالثة لتحسم السلسلة بنتيجة 3 – 0 في اللقاء الذي استضاف بها نظيره ​الرياضي​ على ارض ملعب مزهر و الذي انتهى بسهولة بنتيجة 83 – 46 وبفارق 37 نقطة .

وتمكن الفريق الارمني من حسم فعاليات الربع الاول لصالحه وبفارق كبير ، وواصل فريق الهومنتمن تألقه ووسع الفارق الى 27 نقطة في الربع الثاني

و حاول الفريق البيروتي العودة الى اجواء الربع الثالث حيث تمكن من تقليص الفارق قليلاً لكن شيئاً لم يتغير ،ففي الربع الرابع والاخير تقدم الفريق الارمني بشكل ملحوظ لتنتهي المباراة بواقع 83 – 46 وبفارق 37 نقطة بعد تألق النجمة اللبنانية الرائعة ​ريبيكا عقل​ التي سجلت للهومنتمن 21 نقطة ليكمل سيطرته على منافسات السيدات في الاونة الاخيرة ، حيث حسمن لقبهن الثالث المتتالي في البطولة .