سيدات الهومنتمن يتألقن في البطولة العربية

ضمن منافسات اليوم الثاني ​البطولة الاندية العربية الـ 19 للسيدات بكرة السلة​​ ، حقق فريق هومنتمن اللبناني الفوز المستحق بفارق 21 نقطة و بنتيجة 44 – 65 امام فريق صفاقصي التونسي في المباراة الثانية التي يخوضها الفريق اللبناني خلال فعاليات البطولة التي يستضيفها على ارضه و بين جمهوره في لبنان و ذلك عقب الافتتاح الرسمي للبطولة الذي اقيم اليوم الذي تخلله استعراض كشافي و كلمة للمنظمين و استعراض الفرق المشاركة قبل أن تبدأ المباراة الثانية للفريق البرتقالي الذي حسمها دون اي عناء يذكر .

و كان النصف الاول قد انتهى بنتيجة 30 – 15 و بفارق 15 نقطة لسيدات الهومنتمن .