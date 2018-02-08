سيدات الرياضي تسقط امام دينامو موسكو

ضمن منافسات بطولة ​​دوري اوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات​​ ، حقق فريق سيدات ​دينامو موسكو​ الانتصار المستحق بفارق بفارق 16 نقطة و بنتيجة 75 – 59 امام سيدات فريق الرياضي بيروت اللبناني​ ، و رغم الهزيمة في المباراة الكبيرة التي لعبتها ​​سيدات الرياضي​​ منذ الدقيقة الاولى ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي بطولة أوروبا الشرقية للسيدات بكرة السلة.

وكانت سيدات الرياضي قد حسمن التأهل الى مرحلة الفاينال 8 لمواجهة ثالث المجموعة الثانية و ذلك بعد تخطي فريق رويال ايغلز الهولندي متذيل الترتيب بعد السيطرة المطلقة على اللقاء في المرحلة الاولى