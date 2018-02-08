سيدات الرياضي تسقط امام دينامو موسكو

ضمن منافسات بطولة دوري اوروبا الشرقية لكرة السلة للسيدات ، حقق فريق سيدات دينامو موسكو الانتصار المستحق بفارق بفارق 16 نقطة و بنتيجة 75 – 59 امام سيدات فريق الرياضي بيروت اللبناني ، و رغم الهزيمة في المباراة الكبيرة التي لعبتها سيدات الرياضي منذ الدقيقة الاولى ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي بطولة أوروبا الشرقية للسيدات بكرة السلة.
وكانت سيدات الرياضي قد حسمن التأهل الى مرحلة الفاينال 8 لمواجهة ثالث المجموعة الثانية و ذلك بعد تخطي فريق رويال ايغلز الهولندي متذيل الترتيب بعد السيطرة المطلقة على اللقاء في المرحلة الاولى
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